Раньери отреагировал на травму Довбика
Будет видно
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал травму приводящей мышцы бедра украинского нападающего Артема Довбика, из-за которой он не сыграл в ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Порту" (3:2).
"Вчера он почувствовал небольшой дискомфорт при ударе по воротам. Посмотрим завтра или послезавтра, сможет ли он восстановиться к понедельнику или следующему матчу", - сказал Раньери.
В понедельник, 24 февраля, "Рома" дома сыграет против "Монцы" в рамках чемпионата Италии.
На счету Довбика 33 матчах на клубном уровне в нынешнем сезоне, в которых Артем забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
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