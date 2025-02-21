Раньери отреагировал на травму Довбика

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал травму приводящей мышцы бедра украинского нападающего Артема Довбика, из-за которой он не сыграл в ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Порту" (3:2).

"Вчера он почувствовал небольшой дискомфорт при ударе по воротам. Посмотрим завтра или послезавтра, сможет ли он восстановиться к понедельнику или следующему матчу", - сказал Раньери.

В понедельник, 24 февраля, "Рома" дома сыграет против "Монцы" в рамках чемпионата Италии.

На счету Довбика 33 матчах на клубном уровне в нынешнем сезоне, в которых Артем забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.



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