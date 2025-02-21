"Тянет долгосрочную проблему уже длительное время". Спортивный врач - о травме Довбика

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал проблемы со здоровьем нападающего "Ромы" и сборной Украины Артема Довбика.

Напомним, из-за травмы приводящей мышцы бедра Довбик не сыграл в ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Порту" (3:2).

"Довбик заметно, что тянет долгосрочную проблему уже длительное время. Это колено беспокоило его и в "Жироне", он пропускал матчи сборной, теперь уже несколько раз в "Роме".

Больше похоже на функциональную проблему (как, например, "колено бегуна"), которая может то обостряться, то отпускать, но точно требует качественного подхода к изучению движения спортсмена и что именно вызывает эти регулярные обострения.

Поэтому, также не думаю, что проблема настолько серьезная, чтобы исключить Артема из игры на длительное время. Правда, эти регулярные обострения следует решить, ведь оно точно не помогает ни колену, ни Артему, который теряет место в основе", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале.