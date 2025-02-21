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Неожиданный уход: Лунин может покинуть Реал летом

Наши за границей

Мадридцы могут потерять своего вратаря

Неожиданный уход: Лунин может покинуть Реал летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин каждый раз доказывает свою надежность, когда получает шанс защищать ворота мадридского клуба. Однако, как сообщает издание Fichajes, его будущее в команде остается неопределенным.

Украинец стремится к стабильной игровой практике, которую ему не могут гарантировать в "Реале". Из-за этого все больше растет вероятность его ухода с "Сантьяго Бернабеу".

Роль Лунина в составе остается второстепенной из-за наличия Куртуа. Именно поэтому несколько клубов уже выразили заинтересованность в трансфере украинца, предлагая ему статус основного вратаря.

Если Лунин решит уйти, мадридцы будут вынуждены искать нового дублера для Куртуа. В руководстве не хотят оставаться только с одним вариантом в воротах, поэтому рассматривают потенциальные замены.

Окончательное решение будет зависеть от предложений, которые поступят Лунину, и его желания получить больше игрового времени. Учитывая его возраст и талант, украинец точно не останется без вариантов и сможет сделать шаг вперед в карьере, став основным голкипером в топ-клубе.

Добавим, что в этом сезоне украинец отыграл 8 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустив 12 голов и трижды оставив свои ворота "сухими".

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Наши за границей Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 14:14
Сьомий... чи восьмий, а може -надцятий Так у Андрія важкий вибір: залишитися у гарному місті з непоганим окладом на лаві чи йти в невідомість, щоб набути можливість стати основним голкіпером! Але то його відбір і відповідальність за нього!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 14:14
Сьомий... чи восьмий, а може -надцятий Так у Андрія важкий вибір: залишитися у гарному місті з непоганим окладом на лаві чи йти в невідомість, щоб набути можливість стати основним голкіпером! Але то його відбір і відповідальність за нього!
Ответить
1
0

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