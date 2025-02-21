Есть ли какие-то обновления по Мудрику? Ответ наставника Челси

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал пресс-конференцию накануне матча 26-го тура АПЛ против "Астон Виллы", на которой его спросили о ситуации с Михаилом Мудриком.

"Есть ли какие-нибудь новости о Михаиле Мудрике? Нет, я так не думаю", - кратко ответил тренер.

Мудрик должен был уже узнать результаты допинг-пробы В, однако официальной информации о них пока нет. В случае, если вторая проба окажется положительной, ему может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.