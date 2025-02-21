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Есть ли какие-то обновления по Мудрику? Ответ наставника Челси

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Хватило пару слов

Есть ли какие-то обновления по Мудрику? Ответ наставника Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал пресс-конференцию накануне матча 26-го тура АПЛ против "Астон Виллы", на которой его спросили о ситуации с Михаилом Мудриком.

"Есть ли какие-нибудь новости о Михаиле Мудрике? Нет, я так не думаю", - кратко ответил тренер.

Мудрик должен был уже узнать результаты допинг-пробы В, однако официальной информации о них пока нет. В случае, если вторая проба окажется положительной, ему может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
Tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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