Новости из лазарета Жирона перед матчем с Реалом. Известно, сыграет ли Цыганков

Повреждение украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова, которое тот получил в матче прошлого тура чемпионата с "Хетафе" (1:2) оказалось несерьезным.

Как сообщает Estadio Deportivo, украинец пропустил пару дней, однако уже вернулся к тренировкам и будет доступен на ближайший матч с "Реалом".

Также восстановился после травмы и нападающий Абель Руис.

А вот форвард каталонской команды Данжума из-за повреждения пропустит ближайший поединок. Сроки восстановления нидерландца будут известны после проведения всех обследований.

Напомним, что в матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонский клуб встретится с мадридским "Реалом". Поединок состоится 23 февраля, начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.