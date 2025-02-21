  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Новости из лазарета Жирона перед матчем с Реалом. Известно, сыграет ли Цыганков
В тренде

Новости из лазарета Жирона перед матчем с Реалом. Известно, сыграет ли Цыганков

Наши за границей
Обновлено

К счастью, повреждение украинца оказалось несерьезным

Новости из лазарета Жирона перед матчем с Реалом. Известно, сыграет ли Цыганков

Getty Images

Новина українською

Повреждение украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова, которое тот получил в матче прошлого тура чемпионата с "Хетафе" (1:2) оказалось несерьезным.

Читайте такжеМожет быть серьезная травма. Операторы показали, как Цыганков покидал поле

Как сообщает Estadio Deportivo, украинец пропустил пару дней, однако уже вернулся к тренировкам и будет доступен на ближайший матч с "Реалом".

Также восстановился после травмы и нападающий Абель Руис.

А вот форвард каталонской команды Данжума из-за повреждения пропустит ближайший поединок. Сроки восстановления нидерландца будут известны после проведения всех обследований.

Напомним, что в матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонский клуб встретится с мадридским "Реалом". Поединок состоится 23 февраля, начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 22.02.2025
yellow-arrow
Есть ли какие-то обновления по Мудрику? Ответ наставника Челси
Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости