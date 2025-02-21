Новости из лазарета Жирона перед матчем с Реалом. Известно, сыграет ли Цыганков
К счастью, повреждение украинца оказалось несерьезным
Getty Images
Повреждение украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова, которое тот получил в матче прошлого тура чемпионата с "Хетафе" (1:2) оказалось несерьезным.
Как сообщает Estadio Deportivo, украинец пропустил пару дней, однако уже вернулся к тренировкам и будет доступен на ближайший матч с "Реалом".
Также восстановился после травмы и нападающий Абель Руис.
А вот форвард каталонской команды Данжума из-за повреждения пропустит ближайший поединок. Сроки восстановления нидерландца будут известны после проведения всех обследований.
Напомним, что в матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонский клуб встретится с мадридским "Реалом". Поединок состоится 23 февраля, начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.
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