СМИ назвали зарплату Таловерова в Плимуте
12 тысяч евро в неделю "грязными"
Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна зарплата украинского защитника Максима Таловерова в английском"Плимуте", куда игрок перешел этой зимой из австрийского клуба ЛАСК.
По данным портала Capology, в Англии украинец будет зарабатывать 624 тысяч евро в год "грязными" (до вычета налогами), или 12 тысяч евро в неделю. Указанная сумма не включает в себя возможные предусмотренные в контракте бонусы.
Напомним, что Таловеров сразу же стал одним из лидеров"Плимута" - провел уже 5 матчей, в которых забил 1 гол.
Пока команда украинца занимает предпоследнее 23 место в Чемпионшипе, а от безопасной зоны их отделяет только один зачетный пункт.
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