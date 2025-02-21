СМИ назвали зарплату Таловерова в Плимуте

Стала известна зарплата украинского защитника Максима Таловерова в английском"Плимуте", куда игрок перешел этой зимой из австрийского клуба ЛАСК.

По данным портала Capology, в Англии украинец будет зарабатывать 624 тысяч евро в год "грязными" (до вычета налогами), или 12 тысяч евро в неделю. Указанная сумма не включает в себя возможные предусмотренные в контракте бонусы.

Напомним, что Таловеров сразу же стал одним из лидеров"Плимута" - провел уже 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Пока команда украинца занимает предпоследнее 23 место в Чемпионшипе, а от безопасной зоны их отделяет только один зачетный пункт.