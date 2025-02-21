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СМИ назвали зарплату Таловерова в Плимуте

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12 тысяч евро в неделю "грязными"

СМИ назвали зарплату Таловерова в Плимуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна зарплата украинского защитника Максима Таловерова в английском"Плимуте", куда игрок перешел этой зимой из австрийского клуба ЛАСК.

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По данным портала Capology, в Англии украинец будет зарабатывать 624 тысяч евро в год "грязными" (до вычета налогами), или 12 тысяч евро в неделю. Указанная сумма не включает в себя возможные предусмотренные в контракте бонусы.

Напомним, что Таловеров сразу же стал одним из лидеров"Плимута" - провел уже 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Пока команда украинца занимает предпоследнее 23 место в Чемпионшипе, а от безопасной зоны их отделяет только один зачетный пункт.

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Источник:
Capology
Опубликовал: Михаил Черныш
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