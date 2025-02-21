Сколько пропустит? В Италии обновили информацию по травме Довбика

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик пропустит матч Серии А против "Монцы", которая состоится в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает Сalciomercato.

Как известно, Артем из-за травмы приводящей мышцы пропустил ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2), и по данным издания, украинец пропустит и поединок чемпионата. Сейчас Довбик пока не тренируется и не готовится к "Монце".

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Впрочем, также отмечается, что состояние футболиста не вызывает особой обеспокоенности у "Ромы", поэтому очень вероятно, что он будет полностью готов к матчу против "Комо", который пройдет 2 марта.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний игрок провел за "Рому" 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 4 ассиста.