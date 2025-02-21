Степаненко дебютировал в чемпионате Турции

Украинский хавбек Тарас Степаненко, который этой зимой перешел в "Эюпспор", дебютировал в чемпионате Турции.

Читайте также С корабля на бал. Степаненко выйдет в старте своей новой команды на матч Кубка Турции

Украинец вышел на замену на 76-й минуте в матче с "Бешикташем". В итоге, команда украинца проиграла со счетом 1:3.

Ранее Тарас уже играл в официальном матче за "Эюпспор", но в матче Кубка Турции.