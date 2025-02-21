Степаненко дебютировал в чемпионате Турции
Тарас вышел на замену в матче с одним из турецких грандов
Фото: x.com/eyupsporkulubu
Украинский хавбек Тарас Степаненко, который этой зимой перешел в "Эюпспор", дебютировал в чемпионате Турции.
Украинец вышел на замену на 76-й минуте в матче с "Бешикташем". В итоге, команда украинца проиграла со счетом 1:3.
Ранее Тарас уже играл в официальном матче за "Эюпспор", но в матче Кубка Турции.
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