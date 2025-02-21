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Степаненко дебютировал в чемпионате Турции

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Тарас вышел на замену в матче с одним из турецких грандов

Степаненко дебютировал в чемпионате Турции

Фото: x.com/eyupsporkulubu

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек Тарас Степаненко, который этой зимой перешел в "Эюпспор", дебютировал в чемпионате Турции.

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Украинец вышел на замену на 76-й минуте в матче с "Бешикташем". В итоге, команда украинца проиграла со счетом 1:3.

Ранее Тарас уже играл в официальном матче за "Эюпспор", но в матче Кубка Турции.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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