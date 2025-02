Брентфорд в рамках АПЛ сыграет с Лестером. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

Сегодня, 26 февраля, в матче 26-го тура АПЛ "Лестер" примет "Брентфорд".

Матч начнётся в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк в заявке на матч, но начнет поединок в запасе.

Отметим, что Ярмолюк в текущем сезоне провел за "Брентфорд" 23 матча без результативных действий.

???? Your Bees to face the Foxes pic.twitter.com/PzBOT5KAOV