Брентфорд в рамках АПЛ сыграет с Лестером. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк
Стартовые составы команд
Фото: Brentford FC
Сегодня, 26 февраля, в матче 26-го тура
Матч начнётся в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк в заявке на матч, но начнет поединок в запасе.
Отметим, что Ярмолюк в текущем сезоне провел за "Брентфорд" 23 матча без результативных действий.
???? Your Bees to face the Foxes pic.twitter.com/PzBOT5KAOV— Brentford FC (@BrentfordFC) February 21, 2025
Your City team news is in! ????#LEIBRE pic.twitter.com/xXHEy3EmEl— Leicester City (@LCFC) February 21, 2025
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