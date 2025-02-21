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Зинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых левых защитников мира

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Зинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых левых защитников мира

arsenal.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попал в десятку самых высокооплачиваемых левых защитников всего мира.

Об этом пишет GiveMeSport.

По данным источника, 28-летний игрок получает в клубе 181,4 тысячи евро в неделю, занимая седьмую-восьмую строчку списка вместе с Люком Шоу из "Манчестер Юнайтед".

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Рейтинг самых высокооплачиваемых левых защитников:

1. Лукас Эрнандес ("ПСЖ") – 373 тыс. евро в неделю

2. Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") – 241,9 тыс. евро в неделю

3. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 220,8 тыс. евро в неделю

4. Марк Кукурелья ("Челси") – 211,6 тыс. евро в неделю

5. Ферлан Менди ("Реал") – 204,6 тыс. евро в неделю

6. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 193,5 тыс. евро в неделю

7-8. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") – 181,4 тыс. евро в неделю

7-8. Александр Зинченко ("Арсенал") – 181,4 тыс. евро в неделю

9. Рафаэл Геррейру ("Бавария") – 155,1 тыс. евро в неделю

10. Давид Раум ("РБ Лейпциг") – 146,2 тыс. евро в неделю

Напомним, что в текущем Зинченко сыграл за "Арсенал" 13 матчей без результативных действий.

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