Зинченко входит в топ-10 самых высокооплачиваемых левых защитников мира
Неплохая сумма выходит у Александра в Арсенале
arsenal.com
Украинский защитник лондонского "
Об этом пишет GiveMeSport.
По данным источника, 28-летний игрок получает в клубе 181,4 тысячи евро в неделю, занимая седьмую-восьмую строчку списка вместе с Люком Шоу из "Манчестер Юнайтед".
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Рейтинг самых высокооплачиваемых левых защитников:
1. Лукас Эрнандес ("ПСЖ") – 373 тыс. евро в неделю
2. Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") – 241,9 тыс. евро в неделю
3. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 220,8 тыс. евро в неделю
4. Марк Кукурелья ("Челси") – 211,6 тыс. евро в неделю
5. Ферлан Менди ("Реал") – 204,6 тыс. евро в неделю
6. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 193,5 тыс. евро в неделю
7-8. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") – 181,4 тыс. евро в неделю
7-8. Александр Зинченко ("Арсенал") – 181,4 тыс. евро в неделю
9. Рафаэл Геррейру ("Бавария") – 155,1 тыс. евро в неделю
10. Давид Раум ("РБ Лейпциг") – 146,2 тыс. евро в неделю
Напомним, что в текущем Зинченко сыграл за "Арсенал" 13 матчей без результативных действий.
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