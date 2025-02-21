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Гол Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши. ВИДЕО

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Гол украинца оказался единственным в матче с Гурником

Гол Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши. ВИДЕО

instagram.com/rakowczestochowa

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 21 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Польши "Ракув" Владислава Кочергина принимал "Гурник".

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Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды, отыграл весь матч и более того, принес победу "Ракуву".

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На 45+1 минуте Владиславу удался отличный удар из-за пределов штрафной. Этот гол так и остался единственным в матче.

По итогам матча "Ракув" с 43 очками вышел на 1-е место в таблице. У "Леха" и "Ягеллонии" по 41 очку, но эти команды еще свои матчи тура не сыграли.

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