Гол Кочергина вывел Ракув в лидеры чемпионата Польши. ВИДЕО

В пятницу, 21 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Польши "Ракув" Владислава Кочергина принимал "Гурник".

Читайте также Украинец попал в команду 20-го тура Экстраклясы по версии Sofascore

Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды, отыграл весь матч и более того, принес победу "Ракуву".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 45+1 минуте Владиславу удался отличный удар из-за пределов штрафной. Этот гол так и остался единственным в матче.

По итогам матча "Ракув" с 43 очками вышел на 1-е место в таблице. У "Леха" и "Ягеллонии" по 41 очку, но эти команды еще свои матчи тура не сыграли.