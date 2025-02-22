Португальский журналист заявил, что в Бенфике уже сомневаются в Трубине

Сержиу Критинас утверждает, что украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть "орлов".

"Я предполагаю, что летом "Бенфика" может его продать", – заявил он в программе Record na Hora.

Журналист добавил, что главный тренер "красных" Бруну Лаже озабочен ситуацией с экс-кипером "Шахтера". С начала года Анатолий провел в составе лиссабонского клуба 12 матчей во всех соревнованиях. В активе Трубина 24 сейва, 18 пропущенных мячей, а в пяти поединках он отстоял на 0.