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Португальский журналист заявил, что в Бенфике уже сомневаются в Трубине

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Место в старте под угрозой

Португальский журналист заявил, что в Бенфике уже сомневаются в Трубине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сержиу Критинас утверждает, что украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть "орлов".

"Я предполагаю, что летом "Бенфика" может его продать", – заявил он в программе Record na Hora.

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Журналист добавил, что главный тренер "красных" Бруну Лаже озабочен ситуацией с экс-кипером "Шахтера". С начала года Анатолий провел в составе лиссабонского клуба 12 матчей во всех соревнованиях. В активе Трубина 24 сейва, 18 пропущенных мячей, а в пяти поединках он отстоял на 0.

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Источник:
Record
Опубликовал: Александр Симченко
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