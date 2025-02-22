Бущан будет зарабатывать в Аль-Шабабе больше чем 19 игроков основной команды
Хорошие финансовые условия
fcdynamo.com
Capology утверждает, что зарплата украинского голкипера в аравийском клубе составляет 1,53 млн евро в год. Это выше, чем у 19 игроков основной команды "Аль-Шабаба".
Впрочем, Георгий больше зарабатывает больше по сравнению с саудовскими футболистами. Лишь 4 легионера получают в составе "белых львов" меньше. Речь идет о бразильце Леандриньо (200 тысяч), его соотечественнике Роберте Ренане (€710 000), Глене Камаре (1,02 млн) и Ким Сын Гю (1,05 млн).
Лидером по уровню зарплаты остается Янник Карраско (13 млн). Даниэль Поденсе получит 6,63 млн в год, а Джакомо Бонавентура – 4,08 млн.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Capology
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кварацхелия мог оказаться в УПЛ. Известна причина, почему трансфер не состоялся
- Бурбас: Экс-арбитру, который обвинил руководство УАФ во взяточничестве, начали поступать угрозы
- Успешный старт Черноморца. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Вплоть до еврокубков. Украинский аматорский клуб огласил амбициозные планы до 2030 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000