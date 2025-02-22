Бущан будет зарабатывать в Аль-Шабабе больше чем 19 игроков основной команды

Capology утверждает, что зарплата украинского голкипера в аравийском клубе составляет 1,53 млн евро в год. Это выше, чем у 19 игроков основной команды "Аль-Шабаба".

Впрочем, Георгий больше зарабатывает больше по сравнению с саудовскими футболистами. Лишь 4 легионера получают в составе "белых львов" меньше. Речь идет о бразильце Леандриньо (200 тысяч), его соотечественнике Роберте Ренане (€710 000), Глене Камаре (1,02 млн) и Ким Сын Гю (1,05 млн).

Лидером по уровню зарплаты остается Янник Карраско (13 млн). Даниэль Поденсе получит 6,63 млн в год, а Джакомо Бонавентура – ​​4,08 млн.