Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин интересует "Манчестер Сити". По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что второй голкипер "сливочных" может заменить его коллегу по позиции Эдерсона, который уже более 7 лет играет в основе "небесно-голубых".

Сообщается, что также в сфере интересов действующего чемпиона АПЛ находятся Унаи Симон из "Атлетика" и Алекс Ремиро из "Реал Сосьедад".

Бразилец присоединился к клубу летом 2017 года за 40 млн евро из "Бенфики". Эдерсон провел в коллективе 359 поединков во всех соревнованиях. Его контракт с "Сити" истекает после финиша следующего сезона.