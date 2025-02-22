Воспитанник харьковского Металлиста рассказал, как он смог подписать контракт с АЗ Алкмаром
В настоящее время полузащитник отыграл в 14 играх
az.nl
Воспитанник харьковского "Металлиста" Богдан Будко, присоединившийся к молодежной команде "АЗ Алкмаар", рассказал о том, как оказался в "АЗ Алкмаар" и поделился информацией о том, были ли другие варианты для выбора команды.
Я рассылал письма в топовые клубы Европы, когда находился в Италии. Мне ответил только АЗ, поэтому я приехал сюда, прошел просмотр и оказался в команде.
Нравится ли тебе выступать в составе молодежной команды "АЗ"?
Да, здесь уровень футбола очень высок, ведь это одна из лучших академий в Европе, и здесь гораздо труднее играть в футбол, чем в Украине.
Не возникает ли у тебя проблем с языком? Владеешь нидерландским?
Да, я уже выучил нидерландский язык на достаточном уровне, поэтому могу спокойно общаться. Я понимаю не только все, о чем говорят в команде, но и людей в обычной жизни вне футбола.
Как считаешь, когда сможешь попасть в основной состав взрослой команды "АЗ Алкмаар"?
Сложно сказать, но думаю, что через 1-2 года я смогу попасть в первую команду и тренироваться с ней.
Какая твоя главная цель в карьере? Где бы ты хотел играть и чего хочешь достичь?
Главная цель – играть за главную национальную команду страны и за мадридский "Реал".
Добавим, что Богдан Будко уже успел сыграть в 14 матчах во всех турнирах и дважды отличиться за "АЗ".
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