Воспитанник харьковского Металлиста рассказал, как он смог подписать контракт с АЗ Алкмаром

Воспитанник харьковского "Металлиста" Богдан Будко, присоединившийся к молодежной команде "АЗ Алкмаар", рассказал о том, как оказался в "АЗ Алкмаар" и поделился информацией о том, были ли другие варианты для выбора команды.

Я рассылал письма в топовые клубы Европы, когда находился в Италии. Мне ответил только АЗ, поэтому я приехал сюда, прошел просмотр и оказался в команде.

Нравится ли тебе выступать в составе молодежной команды "АЗ"?

Да, здесь уровень футбола очень высок, ведь это одна из лучших академий в Европе, и здесь гораздо труднее играть в футбол, чем в Украине.

Не возникает ли у тебя проблем с языком? Владеешь нидерландским?

Да, я уже выучил нидерландский язык на достаточном уровне, поэтому могу спокойно общаться. Я понимаю не только все, о чем говорят в команде, но и людей в обычной жизни вне футбола.

Как считаешь, когда сможешь попасть в основной состав взрослой команды "АЗ Алкмаар"?

Сложно сказать, но думаю, что через 1-2 года я смогу попасть в первую команду и тренироваться с ней.