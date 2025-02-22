Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ

Украинский вратарь Анатолий Трубин окажется вне стартового состава "Бенфики" на следующие два матча лиссабонцев. Об этом сообщает авторитетное издание Record.

Тренерский штаб решил выпустить в основе на сегодняшний матч чемпионата Португалии против "Боавишты" и на поединок Кубка Португалии в следующую среду с "Брагой" резервного голкипера Самуэла Соареша.

Record отмечает, что Трубин вернется в стартовый состав уже на матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов, который состоится 5 марта.

Соареш сыграл в текущем сезоне только в трех матчах Кубка Португалии. Сегодня для него будет первый поединок в текущей кампании Примеры. В Лиге чемпионов во всех встречах играл Трубин.

В общей сложности на счету украинского голкипера 35 матчей во всех турнирах этого сезона. Он пропустил 34 гола, а в 16 поединках оставил свои ворота сухими.