Украинский вингер Жироны получил Fantasy FC карточку в EA FC 25
Ранее рейтинг его карты составлял 83
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вошел в команду под названием Fantasy FC 1 в рамках спортивного симулятора футбола EA Sports FC 25.
Отмечается, что его карта имеет рейтинг 90 и позицию правого полузащитника.
Turn stats into stars.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 21, 2025
Fantasy FC has returned to Football Ultimate Team.
Real-world wins and achievements mean in-game ratings boosts/upgrades.
Find out more: https://t.co/KcTvBxqZ4J pic.twitter.com/X2N4xPmUjm
За этот сезон 27-летний украинец сыграл в 13 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:EASPORTSFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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