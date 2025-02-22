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Украинский вингер Жироны получил Fantasy FC карточку в EA FC 25

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Ранее рейтинг его карты составлял 83

Украинский вингер Жироны получил Fantasy FC карточку в EA FC 25

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вошел в команду под названием Fantasy FC 1 в рамках спортивного симулятора футбола EA Sports FC 25.

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Отмечается, что его карта имеет рейтинг 90 и позицию правого полузащитника.

За этот сезон 27-летний украинец сыграл в 13 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Виктор Цыганков ea sports EA FC 25
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Источник:
EASPORTSFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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