Стартовые составы Плимут – Кардифф. Выйдет ли Таловеров в пятый раз подряд?

Сегодня в рамках Чемпионшипа сыграют команды "Плимут" и "Кардифф". В команде хозяев поля играет украинский защитник Максим Таловеров, и в игре 34-го тура он выйдет в стартовом составе.

Your lunchtime Greens! ???? pic.twitter.com/yFCaWhxayk — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 22, 2025

Напомним, Таловеров уже четыре раза играл в Чемпионшипе в зеленой форме, и в этом турнире он сумел отличиться 1 голом.