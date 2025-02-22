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Стартовые составы Плимут – Кардифф. Выйдет ли Таловеров в пятый раз подряд?

Наши за границей
Обновлено

Игра в 14:30

Стартовые составы Плимут – Кардифф. Выйдет ли Таловеров в пятый раз подряд?

Фото: Plymouth Argyle

Новина українською

Сегодня в рамках Чемпионшипа сыграют команды "Плимут" и "Кардифф". В команде хозяев поля играет украинский защитник Максим Таловеров, и в игре 34-го тура он выйдет в стартовом составе.

Напомним, Таловеров уже четыре раза играл в Чемпионшипе в зеленой форме, и в этом турнире он сумел отличиться 1 голом.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Argyle
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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