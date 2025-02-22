Стартовые составы Плимут – Кардифф. Выйдет ли Таловеров в пятый раз подряд?
Игра в 14:30
Фото: Plymouth Argyle
Сегодня в рамках Чемпионшипа сыграют команды "Плимут" и "Кардифф". В команде хозяев поля играет украинский защитник Максим Таловеров, и в игре 34-го тура он выйдет в стартовом составе.
Your lunchtime Greens! ???? pic.twitter.com/yFCaWhxayk— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 22, 2025
Напомним, Таловеров уже четыре раза играл в Чемпионшипе в зеленой форме, и в этом турнире он сумел отличиться 1 голом.
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Источник:Argyle
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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