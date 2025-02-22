Эвертон сыграет против Манчестер Юнайтед: выйдет ли Миколенко в старте?
Встреча соседей в турнирной таблице
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 26 тура чемпионата Англии "Эвертон" дома примет "Манчестер Юнайтед". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе манкунианцев.
Your Toffees to take on Manchester United! ???? pic.twitter.com/Wj4Z6yGSGc— Everton (@Everton) February 22, 2025
Это 24 матч оборонца в текущем чемпионате. В последний раз он пропускал матч АПЛ в октябре из-за травмы.
Перед этим поединком “Эвертон” идет на 14 месте, а МЮ занимает 15 позицию. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.
Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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