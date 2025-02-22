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Эвертон сыграет против Манчестер Юнайтед: выйдет ли Миколенко в старте?

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Эвертон сыграет против Манчестер Юнайтед: выйдет ли Миколенко в старте?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 26 тура чемпионата Англии "Эвертон" дома примет "Манчестер Юнайтед". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе манкунианцев.

Это 24 матч оборонца в текущем чемпионате. В последний раз он пропускал матч АПЛ в октябре из-за травмы.

Перед этим поединком “Эвертон” идет на 14 месте, а МЮ занимает 15 позицию. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
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