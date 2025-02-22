Сыграет ли Русин в 23 туре Хорватии? Известен состав Хайдука на матч с Осиеком

Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" сыграет против "Осиека".

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Напомним, что в составе "Хайдука" играет Назарий Русин на правах аренды. Он уже успел сыграть в трех матчах за "Хайдук" и даже отличиться одним голевым пасом.

На игру против "Осиека" Русин находится в запасе.