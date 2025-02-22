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Слима сыграет в матче Чемпионата Мальты. Попал ли Прядун в стартовый состав?

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Матч уже начался

Слима сыграет в матче Чемпионата Мальты. Попал ли Прядун в стартовый состав?

Фото: Sliema Wanderers FC

Новина українською

"Слима" принимает "Флориану" в Чемпионате Мальты.

Украинский нападающий Максим Прядун остался вне заявки на матч

Это уже третий матч, в котором украинец вне заявки. Причины отсутствия футболиста неизвестны.

Последний раз нападающий выходил в старте в кубковом матче против "Марсы", который "Слима" выиграла 4:0. Прядун отыграл 90 минут.

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Максим Прядун провёл 4 встречи "Слимы" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Напомним, что Максим Прядун перешёл в "Слиму" свободным агентом в январе 2025 года.

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Максим Прядун Слима Вондерерз (Мальта)
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Источник:
Sliema Wanderers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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