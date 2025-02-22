Слима сыграет в матче Чемпионата Мальты. Попал ли Прядун в стартовый состав?
Матч уже начался
Фото: Sliema Wanderers FC
"Слима" принимает "Флориану" в Чемпионате Мальты.
Украинский нападающий Максим Прядун остался вне заявки на матч
Это уже третий матч, в котором украинец вне заявки. Причины отсутствия футболиста неизвестны.
Последний раз нападающий выходил в старте в кубковом матче против "Марсы", который "Слима" выиграла 4:0. Прядун отыграл 90 минут.
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Максим Прядун провёл 4 встречи "Слимы" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
Напомним, что Максим Прядун перешёл в "Слиму" свободным агентом в январе 2025 года.
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Источник:Sliema Wanderers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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