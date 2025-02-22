Арсенал сыграет против Вест Хэма: выйдет ли Зинченко в старте?

В рамках 26 тура чемпионата Англии "Арсенал" дома примет "Вест Хэм". Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав "канониров".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???????? Calafiori in at left-back

???????? Odegaard skippers the side

???????? Merino leads the line



Let's make the most of this opportunity, Gunners ✊ — Arsenal (@Arsenal) February 22, 2025

На привычном для него месте левого защитника выйдет Риккардо Калафиори. В последний раз Зинченко выходил на поле в матче АПЛ 15 января: провел тогда четыре минуты во встрече против “Тоттенхэма”. Последние пять поединков во всех турнирах провел на скамье для запасных.

Перед этой встречей “Арсенал” идет на втором месте АПЛ, а “Вест Хэм” занимает 16 позицию в турнирной таблице.

Старт поединка запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.