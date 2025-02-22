Арсенал сыграет против Вест Хэма: выйдет ли Зинченко в старте?
Встреча лондонских команд
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 26 тура чемпионата Англии "Арсенал" дома примет "Вест Хэм". Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав "канониров".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 22, 2025
???????? Calafiori in at left-back
???????? Odegaard skippers the side
???????? Merino leads the line
Let's make the most of this opportunity, Gunners ✊
На привычном для него месте левого защитника выйдет Риккардо Калафиори. В последний раз Зинченко выходил на поле в матче АПЛ 15 января: провел тогда четыре минуты во встрече против “Тоттенхэма”. Последние пять поединков во всех турнирах провел на скамье для запасных.
Перед этой встречей “Арсенал” идет на втором месте АПЛ, а “Вест Хэм” занимает 16 позицию в турнирной таблице.
Старт поединка запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
Популярное сейчас
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
- Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Спиваковский: Бывшая звезда киевского Динамо заинтересовал Первую лигу