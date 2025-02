Арсенал сыграет против Вест Хэма: выйдет ли Зинченко в старте?

В рамках 26 тура чемпионата Англии "Арсенал" дома примет "Вест Хэм". Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав "канониров".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???????? Calafiori in at left-back

???????? Odegaard skippers the side

???????? Merino leads the line



Let's make the most of this opportunity, Gunners ✊