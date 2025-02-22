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Арсенал сыграет против Вест Хэма: выйдет ли Зинченко в старте?

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Встреча лондонских команд

Арсенал сыграет против Вест Хэма: выйдет ли Зинченко в старте?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 26 тура чемпионата Англии "Арсенал" дома примет "Вест Хэм". Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав "канониров".

На привычном для него месте левого защитника выйдет Риккардо Калафиори. В последний раз Зинченко выходил на поле в матче АПЛ 15 января: провел тогда четыре минуты во встрече против “Тоттенхэма”. Последние пять поединков во всех турнирах провел на скамье для запасных.

Перед этой встречей “Арсенал” идет на втором месте АПЛ, а “Вест Хэм” занимает 16 позицию в турнирной таблице.

Старт поединка запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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