Первое удаление в АПЛ. Илья Забарный получил прямую красную в матче против Вулверхэмптона. Видео момента
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ против "Вулверхэмптона".
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Судья удалил украинца на 31-й минуте матча после просмотра VAR за фол против защитника гостей Райана Айт-Нури.
Illia Zabarnyi red card ????pic.twitter.com/27Hgn3ugxi— Football????tra (@FootballXtra25) February 22, 2025
Это первая красная для Ильи в Англии, но третья в клубной карьере - дважды его удаляли за "Динамо".
Добавим, что после первого тайма "Вулверхэмптон" впереди 1:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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