Первое удаление в АПЛ. Илья Забарный получил прямую красную в матче против Вулверхэмптона. Видео момента

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ против "Вулверхэмптона".

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Судья удалил украинца на 31-й минуте матча после просмотра VAR за фол против защитника гостей Райана Айт-Нури.

Это первая красная для Ильи в Англии, но третья в клубной карьере - дважды его удаляли за "Динамо".

Добавим, что после первого тайма "Вулверхэмптон" впереди 1:0.