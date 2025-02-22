Александр Зинченко вышел спасать Арсенал от поражения

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета на 56-й минуте матча против "Вест Хэма" выпустил Александра Зинченко на поле.

Украинец заменил полузащитника Деклана Райса и вышел играть на позицию в центре поля. "Канониры" проигрывают 0:1.

We've made a double substitution...



↩️ Rice, Calafiori

???? Zinchenko, Lewis-Skelly



???? 0-1 ⚫️ (58) pic.twitter.com/TyZOvV57ym — Arsenal (@Arsenal) February 22, 2025

Добавим, что последний раз Зинченко выходил на поле в матче АПЛ 15 января. Тогда он провел четыре минуты против "Тоттенхэма".