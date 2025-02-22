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Александр Зинченко вышел спасать Арсенал от поражения

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Александр Зинченко вышел спасать Арсенал от поражения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета на 56-й минуте матча против "Вест Хэма" выпустил Александра Зинченко на поле.

Украинец заменил полузащитника Деклана Райса и вышел играть на позицию в центре поля. "Канониры" проигрывают 0:1.

Добавим, что последний раз Зинченко выходил на поле в матче АПЛ 15 января. Тогда он провел четыре минуты против "Тоттенхэма".

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Арсенал (Лондон) Наши за границей Александр Зинченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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