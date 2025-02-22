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Красная Забарного, шанс для Зинченко: оценки украинцев в матчах АПЛ

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Два поражения с одинаковым результатом

Красная Забарного, шанс для Зинченко: оценки украинцев в матчах АПЛ

Getty Images

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В 26 туре АПЛ "Борнмут" дома уступил "Вулверхэмптону" (0:1), "Арсенал" с аналогичным счетом также на своем поле проиграл в дерби "Вест Хэму". Илья Забарный вышел в старте, но уже на 31-й минуте заработал удаление. Александр Зинченко покинул скамейку запасных на 56-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление защитника "вишен" на 5,6 и 5,4 балла. Это самый низкий показатель в составе обоих коллективов. За полчаса участия в поединке украинец осуществил 18 касаний, 75% точных пасов (12/16), 2 длинные точные передачи, 1 раз выиграл борьбу за позицию и дважды – воздушную дуэль. В одном эпизоде ​​Забарный удачно использовал дриблинг, а также нарушил правила, что привело к удалению.

Александр получил 6,3 и 6,8 пункта. У пяти "канониров" оценки хуже. Зинченко сделал 25 касаний, 72% точных пасов (13/18), 1 точный навес, заблокировал 2 удара, заработал 1 фол, трижды выиграл верховую дуэль и в одном моменте завершил в свою пользу борьбу за позицию.

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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