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Дженоа опубликовала старт на Интер. Виейра рискнет Малиновским?

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Команду ждет сложный матч

Дженоа опубликовала старт на Интер. Виейра рискнет Малиновским?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 26 туре итальянского первенства "грифоны" будут играть со "змеями" на "Джузеппе Меацца". Наставник лигурийцев Патрик Виейра определился со стартовым составом на поединок против одного из лидеров Серии А.

Ожидаемо, что в основе не нашлось места Руслану Малиновскому. Украинец только в предыдущем матче впервые с сентября попал в заявку на игру "Дженоа". 17 февраля "красно-синие" победили дома "Венецию" со счетом 2:0, но экс-футболист "Аталанты" на поле так и не вышел.

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В первом круге Руслан играл с первых минут против "Интера" и покинул поле на экваторе второго тайма.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Genoa CFC
Опубликовал: Александр Симченко
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