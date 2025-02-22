Дженоа опубликовала старт на Интер. Виейра рискнет Малиновским?

В 26 туре итальянского первенства "грифоны" будут играть со "змеями" на "Джузеппе Меацца". Наставник лигурийцев Патрик Виейра определился со стартовым составом на поединок против одного из лидеров Серии А.

Ожидаемо, что в основе не нашлось места Руслану Малиновскому. Украинец только в предыдущем матче впервые с сентября попал в заявку на игру "Дженоа". 17 февраля "красно-синие" победили дома "Венецию" со счетом 2:0, но экс-футболист "Аталанты" на поле так и не вышел.

В первом круге Руслан играл с первых минут против "Интера" и покинул поле на экваторе второго тайма.