Дженоа опубликовала старт на Интер. Виейра рискнет Малиновским?
Команду ждет сложный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
В 26 туре итальянского первенства "грифоны" будут играть со "змеями" на "Джузеппе Меацца". Наставник лигурийцев Патрик Виейра определился со стартовым составом на поединок против одного из лидеров Серии А.
⤵️ LINE UP #InterGenoa pic.twitter.com/ANWTU8rwJY— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 22, 2025
Ожидаемо, что в основе не нашлось места Руслану Малиновскому. Украинец только в предыдущем матче впервые с сентября попал в заявку на игру "Дженоа". 17 февраля "красно-синие" победили дома "Венецию" со счетом 2:0, но экс-футболист "Аталанты" на поле так и не вышел.
В первом круге Руслан играл с первых минут против "Интера" и покинул поле на экваторе второго тайма.
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