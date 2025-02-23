Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал поражение 0:1 от "Вулверхэмптона". Напомним, что Илья Забарный получил красную карточку на 31-й минуте.

“Очень тяжело играть вдесятером, но мы приложили большие усилия. Мы вроде бы сравняли матч, играя против 11. Мы давили на них, но не получили вознаграждения. Я очень горжусь своими игроками.

Красная карта Забарного? Если арбитр на поле показывает красную карточку, я говорю "окей". Но ВАР четкий и очевидный? Если они переведут его на нормальную скорость, у нас есть шанс. Если они разместят его с пяти углов, у нас есть шанс. Но если они сбавят скорость и установят худший угол, очевидно, решение будет очень легким”.