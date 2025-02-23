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  4. Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?
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Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?

Наши за границей

Наставник вишен не согласен с решением судьи

Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал поражение 0:1 от "Вулверхэмптона". Напомним, что Илья Забарный получил красную карточку на 31-й минуте.

“Очень тяжело играть вдесятером, но мы приложили большие усилия. Мы вроде бы сравняли матч, играя против 11. Мы давили на них, но не получили вознаграждения. Я очень горжусь своими игроками.

Красная карта Забарного? Если арбитр на поле показывает красную карточку, я говорю "окей". Но ВАР четкий и очевидный? Если они переведут его на нормальную скорость, у нас есть шанс. Если они разместят его с пяти углов, у нас есть шанс. Но если они сбавят скорость и установят худший угол, очевидно, решение будет очень легким”.

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"Забарный хотел сыграть четко в мяч, но у него поехала нога. Поэтому он может пропустить почти 4 матча (вероятно, речь идет о неполной игре с "Вулверхэмптоном" и возможной дисквалификации до 3 матчей – прим.).

Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи, потому что они могут пропустить 4 игры в месяц? Я считаю, что последствия слишком тяжелые. Очевидно, что каждый, кто играл в футбол, увидит это так”, – сказал специалист.

Украинец получил первую красную карточку в английской команде в 75-м поединке.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
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