Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?
Наставник вишен не согласен с решением судьи
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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал поражение 0:1 от "Вулверхэмптона". Напомним, что Илья Забарный получил красную карточку на 31-й минуте.
“Очень тяжело играть вдесятером, но мы приложили большие усилия. Мы вроде бы сравняли матч, играя против 11. Мы давили на них, но не получили вознаграждения. Я очень горжусь своими игроками.
Красная карта Забарного? Если арбитр на поле показывает красную карточку, я говорю "окей". Но ВАР четкий и очевидный? Если они переведут его на нормальную скорость, у нас есть шанс. Если они разместят его с пяти углов, у нас есть шанс. Но если они сбавят скорость и установят худший угол, очевидно, решение будет очень легким”.
"Забарный хотел сыграть четко в мяч, но у него поехала нога. Поэтому он может пропустить почти 4 матча (вероятно, речь идет о неполной игре с "Вулверхэмптоном" и возможной дисквалификации до 3 матчей – прим.).
Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи, потому что они могут пропустить 4 игры в месяц? Я считаю, что последствия слишком тяжелые. Очевидно, что каждый, кто играл в футбол, увидит это так”, – сказал специалист.
Украинец получил первую красную карточку в английской команде в 75-м поединке.
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