Чеберко провел полный матч за Коламбус, Сваток снова не вышел в составе Остина: как украинцы сыграли в MLS
Вышел на поле только один из четырех
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с субботы на воскресенье в MLS состоялось большинство матчей первого тура. В тои числе играли и команды украинских легионеров.
"Коламбус Крю" с Евгением Чеберко в составе одержал волевую победу над "Чикаго Файр". Команда украинца уступала по ходу поединка 1:2, но выиграла 4:2. Сам центрбэк провел на поле все 90 минут.
Его партнер по позиции Александр Сваток просидел на скамье для запасных "Остина" в победном для команды матче против "Спортинг Канзас-Сити" (1:0).
Еще два украинца – Артем Смоляков и Геннадий Синчук – не попали в заявки соответственно ФК “Лос-Анджелес” и “Монреаля” на матчи первого тура.
Напомним, что в настоящее время в MLS выступают четыре украинца. Смоляков и Синчук присоединились к своим командам только в январе.
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