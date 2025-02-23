Чеберко провел полный матч за Коламбус, Сваток снова не вышел в составе Остина: как украинцы сыграли в MLS

В ночь с субботы на воскресенье в MLS состоялось большинство матчей первого тура. В тои числе играли и команды украинских легионеров.

"Коламбус Крю" с Евгением Чеберко в составе одержал волевую победу над "Чикаго Файр". Команда украинца уступала по ходу поединка 1:2, но выиграла 4:2. Сам центрбэк провел на поле все 90 минут.

Его партнер по позиции Александр Сваток просидел на скамье для запасных "Остина" в победном для команды матче против "Спортинг Канзас-Сити" (1:0).

Еще два украинца – Артем Смоляков и Геннадий Синчук – не попали в заявки соответственно ФК “Лос-Анджелес” и “Монреаля” на матчи первого тура.

Напомним, что в настоящее время в MLS выступают четыре украинца. Смоляков и Синчук присоединились к своим командам только в январе.