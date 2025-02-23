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Украинский 17-летний вингер продолжит карьеру в чемпионате Португалии

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Украинский 17-летний вингер продолжит карьеру в чемпионате Португалии

LEGIONERS.UA

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Украинский вингер Денис Кныш перешел в португальскую "Виторию Гимарайнш", о чем сообщает Legioners.ua.

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По имеющейся информации, 17-летний вингер перешел из венгерской "Кишварды" #U17 в португальскую "Виторию Гимарайнш". Его контракт с клубом подписан по системе 2+2. Отмечается, что Кныш будет выступать в юниорской команде #U17, но также его будут привлекать к поединкам коллектива #U19.

Напомним, что ранее Кныш выступал в луцкой "Волыни" и в футбольной академии "Мункач".

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Витория (Гимарайнш)
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Источник:
legioners_ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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