Украинский легионер Лехии Гданськ: Постепенно буду забивать все больше голов

Украинский легионер "Лехии Гданськ" Максим Хлань рассказал о дубле в прошлом матче против "Заглембе".

На пресс-конференции перед матчем с "Пущей", вингер рассказал, что голы – это результат работы на тренировках и он продолжит забивать и отдавать ассисты.

"Раньше мои индивидуальные условия были плохими, но теперь я на верном пути к их улучшению. Уверяю вас, что благодаря упорной работе на тренировках я постепенно буду забивать все больше голов и отдавать больше результативных передач в будущем", - сказал Хлань.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Максим Хлань не забивал за "Лехию" в 12-ти матчах подряд. Всего на счету вингера 3 забитых гола и 2 голевых передачи в чемпионате Польши.

Матч "Лехии Гданськ" с "Пущей" состоится 23 февраля и начнётся в 13:15 по киевскому времени.