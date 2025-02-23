Украинский легионер Лехии Гданськ: Постепенно буду забивать все больше голов
С оптимизмом
Фото - KS Lechia
Украинский легионер "Лехии Гданськ" Максим Хлань рассказал о дубле в прошлом матче против "Заглембе".
На пресс-конференции перед матчем с "Пущей", вингер рассказал, что голы – это результат работы на тренировках и он продолжит забивать и отдавать ассисты.
"Раньше мои индивидуальные условия были плохими, но теперь я на верном пути к их улучшению. Уверяю вас, что благодаря упорной работе на тренировках я постепенно буду забивать все больше голов и отдавать больше результативных передач в будущем", - сказал Хлань.
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Максим Хлань не забивал за "Лехию" в 12-ти матчах подряд. Всего на счету вингера 3 забитых гола и 2 голевых передачи в чемпионате Польши.
Матч "Лехии Гданськ" с "Пущей" состоится 23 февраля и начнётся в 13:15 по киевскому времени.
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