  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский легионер Лехии Гданськ: Постепенно буду забивать все больше голов
В тренде

Украинский легионер Лехии Гданськ: Постепенно буду забивать все больше голов

Наши за границей

С оптимизмом

Украинский легионер Лехии Гданськ: Постепенно буду забивать все больше голов

Фото - KS Lechia

Новина українською

Украинский легионер "Лехии Гданськ" Максим Хлань рассказал о дубле в прошлом матче против "Заглембе".

На пресс-конференции перед матчем с "Пущей", вингер рассказал, что голы – это результат работы на тренировках и он продолжит забивать и отдавать ассисты.

"Раньше мои индивидуальные условия были плохими, но теперь я на верном пути к их улучшению. Уверяю вас, что благодаря упорной работе на тренировках я постепенно буду забивать все больше голов и отдавать больше результативных передач в будущем", - сказал Хлань.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Максим Хлань не забивал за "Лехию" в 12-ти матчах подряд. Всего на счету вингера 3 забитых гола и 2 голевых передачи в чемпионате Польши.

Матч "Лехии Гданськ" с "Пущей" состоится 23 февраля и начнётся в 13:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Украинское дерби в чемпионате Польши. Лехия Гданськ принимает Пущу. Кто из украинских футболистов в старте?
yellow-arrow
Украинский 17-летний вингер продолжит карьеру в чемпионате Португалии
yellow-arrow
Реал – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Лехия (Гданьск) Максим Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
KS Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости