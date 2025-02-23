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Украинское дерби в чемпионате Польши. Лехия Гданськ принимает Пущу. Кто из украинских футболистов в старте?

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Матч начнётся в 13:15

Украинское дерби в чемпионате Польши. Лехия Гданськ принимает Пущу. Кто из украинских футболистов в старте?

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Украинское дерби в чемпионате Польши. "Лехия Гданськ" принимает "Пущу".

За хозяев с первых минут выйдут 2 украинских футболиста – вингер Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник. На скамейке запасных вернувшийся вратарь Богдан Сарнавский и арендованный из "Динамо" полузащитник Антон Царенко.

За "Пущу" сыграет украинский защитник Роман Якуба.

Заметим, что Богдан Сарнавский появился в заявке впервые за 3 матча.

До поединка "Лехия Гданськ" занимает 16-е место, "Пуща" расположилась местом ниже и отстаёт от "Лехии" на 2 балла.

Матч начнётся в 13:15.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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