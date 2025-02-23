Украинское дерби в чемпионате Польши. Лехия Гданськ принимает Пущу. Кто из украинских футболистов в старте?
Матч начнётся в 13:15
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Украинское дерби в чемпионате Польши. "Лехия Гданськ" принимает "Пущу".
За хозяев с первых минут выйдут 2 украинских футболиста – вингер Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник. На скамейке запасных вернувшийся вратарь Богдан Сарнавский и арендованный из "Динамо" полузащитник Антон Царенко.
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) February 23, 2025
Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Puszczą ⚽
Zaczynamy o 12:15! ⌚️#LGDPUN pic.twitter.com/O5XrSDfSDZ
За "Пущу" сыграет украинский защитник Роман Якуба.
???? Przyjrzyjmy się naszemu zestawieniu na mecz w Gdańsku. ????— MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) February 23, 2025
???? Dziś w składzie "Żubrów" debiutant, od pierwszej minuty na boisku zobaczymy Janiego Atanasova! ✊#LGDPUN ???? 12:15 pic.twitter.com/Rml5raT3KK
Заметим, что Богдан Сарнавский появился в заявке впервые за 3 матча.
До поединка "Лехия Гданськ" занимает 16-е место, "Пуща" расположилась местом ниже и отстаёт от "Лехии" на 2 балла.
Матч начнётся в 13:15.
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