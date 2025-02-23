"Виктор особенный": Крапивцов – о роли Цыганкова в его адаптации в Жироне

Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов рассказал о помощи бывшего игрока "Динамо" Виктора Цыганкова.

"Виктор особенный для меня и также Юлиус. Они много мне помогают с разными вещами. Иногда Юлиус переводит мне испанские слова. Сейчас я немного учу испанский, дважды в неделю", – сказал Крапивцов.

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В предыдущих трех матчах Ла Лиги экс-футболист "Днепра-1" попадал в заявку каталонского клуба. Виктор в 2025 году провел 8 поединков и отдал 2 ассиста. В шести случаях Цыганков выходил на поле с первых минут