"Виктор особенный": Крапивцов – о роли Цыганкова в его адаптации в Жироне
Соотечественник помогает киперу в первой команде
Фото: Instagram
Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов рассказал о помощи бывшего игрока "Динамо" Виктора Цыганкова.
"Виктор особенный для меня и также Юлиус. Они много мне помогают с разными вещами. Иногда Юлиус переводит мне испанские слова. Сейчас я немного учу испанский, дважды в неделю", – сказал Крапивцов.
В предыдущих трех матчах Ла Лиги экс-футболист "Днепра-1" попадал в заявку каталонского клуба. Виктор в 2025 году провел 8 поединков и отдал 2 ассиста. В шести случаях Цыганков выходил на поле с первых минут
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Источник:Жирона
Опубликовал: Александр Симченко
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