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Еще один украинец за границей. 18-летний нападающий будет играть за Динамо Чешские Будейовицы

Наши за границей

Срок действия соглашения не сообщается

Еще один украинец за границей. 18-летний нападающий будет играть за Динамо Чешские Будейовицы

Динамо Чеські Будейовиці

Новина українською

В прошлом году 18-летний Дмитрий Артимович присоединился к "Динамо" Чешские Будейовицы из "Карпат".

18-летний нападающий подписал первый профессиональный контракт с текущим клубом.

"Для меня это счастливый день. Спасибо руководству клуба и тренерам за доверие. Для меня это мотивация продолжать работать.

Я буду много работать, чтобы пробиться в стартовый состав "Динамо" и постепенно попасть в сборную Украины", — сказал Артимович.

Напомним, что в этом сезоне 18-летний Артимович сыграл во всех матчах "Динамо" Чешские Будейовицы U-19, забив 3 гола. Сейчас первая команда "Динамо" занимает последнее место в турнирной таблице.

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Источник:
dynamocb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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