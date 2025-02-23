Еще один украинец за границей. 18-летний нападающий будет играть за Динамо Чешские Будейовицы

В прошлом году 18-летний Дмитрий Артимович присоединился к "Динамо" Чешские Будейовицы из "Карпат".

18-летний нападающий подписал первый профессиональный контракт с текущим клубом.

"Для меня это счастливый день. Спасибо руководству клуба и тренерам за доверие. Для меня это мотивация продолжать работать.

Я буду много работать, чтобы пробиться в стартовый состав "Динамо" и постепенно попасть в сборную Украины", — сказал Артимович.