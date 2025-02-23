Выйдет ли Цыганков в старте? Известны составы Реала и Жироны на матч Ла Лиги
Виктор появится на поле с первых минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Известен стартовый состав "Жироны" на матч против мадридского "Реала" в 25-м туре Ла Лиги.
Украинский легионер "бело-красных" Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. Андрей Лунин остался на скамейке запасных в составе "сливочных". В воротах "Реала" сегодня снова сыграет Тибо Куртуа.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ????❤️#RealMadridGirona pic.twitter.com/1BoqoAH9d2— Girona FC (@GironaFC) February 23, 2025
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Также добавим, что Давид Алаба впервые с декабря 2023 года попал в старт "Реала". Австрийский защитник в течение длительного времени восстанавливался от серьезной травмы колена.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 23, 2025
???? @GironaFC_ES @UnicajaBanco pic.twitter.com/Ue8LeIPXHO
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