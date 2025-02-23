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Выйдет ли Цыганков в старте? Известны составы Реала и Жироны на матч Ла Лиги

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Виктор появится на поле с первых минут

Выйдет ли Цыганков в старте? Известны составы Реала и Жироны на матч Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известен стартовый состав "Жироны" на матч против мадридского "Реала" в 25-м туре Ла Лиги.

Украинский легионер "бело-красных" Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. Андрей Лунин остался на скамейке запасных в составе "сливочных". В воротах "Реала" сегодня снова сыграет Тибо Куртуа.

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Также добавим, что Давид Алаба впервые с декабря 2023 года попал в старт "Реала". Австрийский защитник в течение длительного времени восстанавливался от серьезной травмы колена.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
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