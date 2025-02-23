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Что там у Соболя? Страсбур назвал стартовый состав на матч Лиги 1 против Бреста

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Начало игры в 18:15

Что там у Соболя? Страсбур назвал стартовый состав на матч Лиги 1 против Бреста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Страсбур", за который выступает Эдуард Соболь, назвал стартовый состав на матч 23-го тура Лиги 1 против "Бреста".

29-летний украинский защитник вошел в заявку своей команды на игру, однако остался на скамейке запасных.

"Страсбур", который находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками, в этом поединке попытается обыграть "пиратов", отстающих от них лишь на один пункт.

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Напомним, что последний раз Соболь выходил на поле в матче за "Страсбур" против "Тана" (2:3) еще в январе в Кубке Франции.

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Эдуард Соболь Лига 1 Брест Страсбур
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Источник:
Racing Club de Strasbourg Alsace
Опубликовал: Андрей Журба
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