Что там у Соболя? Страсбур назвал стартовый состав на матч Лиги 1 против Бреста

"Страсбур", за который выступает Эдуард Соболь, назвал стартовый состав на матч 23-го тура Лиги 1 против "Бреста".

29-летний украинский защитник вошел в заявку своей команды на игру, однако остался на скамейке запасных.

???? La compo de nos Bleu&Blanc pour la réception de Brest !#RCSASB29 pic.twitter.com/H5tgzbfPut — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 23, 2025

"Страсбур", который находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками, в этом поединке попытается обыграть "пиратов", отстающих от них лишь на один пункт.

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Напомним, что последний раз Соболь выходил на поле в матче за "Страсбур" против "Тана" (2:3) еще в январе в Кубке Франции.