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Эмполи сыграет против бывшего клуба Коваленко: выйдет ли Виктор в старте?

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Встреча против "Аталанты"

Эмполи сыграет против бывшего клуба Коваленко: выйдет ли Виктор в старте?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 23 тура чемпионата Италии "Эмполи" сыграет дома против "Аталанты". Полузащитник хозяев Виктор Коваленко остался на скамейке для запасных.

Во второй раз подряд украинец попал в заявку своей новой команды. В прошлом туре против Удинезе он сыграл шесть минут.

Коваленко покинул именно "Аталанту" в августе прошлого года, после чего в феврале подписал контракт с "Эмполи".

Перед этим матчем бергамаски занимают третье место в чемпионате Италии. "Эмполи" идет в зоне вылета – на 18 позиции. У команд 51 и 21 очко соответственно.

Поединок начнется в 19:00.

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Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Эмполи
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