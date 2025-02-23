Эмполи сыграет против бывшего клуба Коваленко: выйдет ли Виктор в старте?
Встреча против "Аталанты"
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 23 тура чемпионата Италии "Эмполи" сыграет дома против "Аталанты". Полузащитник хозяев Виктор Коваленко остался на скамейке для запасных.
Во второй раз подряд украинец попал в заявку своей новой команды. В прошлом туре против Удинезе он сыграл шесть минут.
Коваленко покинул именно "Аталанту" в августе прошлого года, после чего в феврале подписал контракт с "Эмполи".
Перед этим матчем бергамаски занимают третье место в чемпионате Италии. "Эмполи" идет в зоне вылета – на 18 позиции. У команд 51 и 21 очко соответственно.
Поединок начнется в 19:00.
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