Эмполи сыграет против бывшего клуба Коваленко: выйдет ли Виктор в старте?

В поединке 23 тура чемпионата Италии "Эмполи" сыграет дома против "Аталанты". Полузащитник хозяев Виктор Коваленко остался на скамейке для запасных.

Во второй раз подряд украинец попал в заявку своей новой команды. В прошлом туре против Удинезе он сыграл шесть минут.

Коваленко покинул именно "Аталанту" в августе прошлого года, после чего в феврале подписал контракт с "Эмполи".

Перед этим матчем бергамаски занимают третье место в чемпионате Италии. "Эмполи" идет в зоне вылета – на 18 позиции. У команд 51 и 21 очко соответственно.

Поединок начнется в 19:00.