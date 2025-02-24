Украинский легионер отметился красивым голом в европейском чемпионате
Его гол принес команде ничью
Фото: SKSlovanBratislava1919
Украинский полузащитник братиславского "Слована" Даниил Игнатенко помог своей команде одержать ничью в выездном матче 21-го тура чемпионата Словакии.
Украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте при счете 0:1. Спустя 2 минуты после появления на поле Игнатенко отметился голом, нанеся удар из-за пределов штрафной площадки. В итоге встреча завершилась ничьей 1:1.
Для Игнатенко это 3-й гол в текущем сезоне в 20 матчах за "Слован" во всех турнирах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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