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Украинский легионер отметился красивым голом в европейском чемпионате

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Его гол принес команде ничью

Украинский легионер отметился красивым голом в европейском чемпионате

Фото: SKSlovanBratislava1919

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Украинский полузащитник братиславского "Слована" Даниил Игнатенко помог своей команде одержать ничью в выездном матче 21-го тура чемпионата Словакии.

Украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте при счете 0:1. Спустя 2 минуты после появления на поле Игнатенко отметился голом, нанеся удар из-за пределов штрафной площадки. В итоге встреча завершилась ничьей 1:1.

Для Игнатенко это 3-й гол в текущем сезоне в 20 матчах за "Слован" во всех турнирах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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