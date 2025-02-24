Украинский легионер отметился красивым голом в европейском чемпионате

Украинский полузащитник братиславского "Слована" Даниил Игнатенко помог своей команде одержать ничью в выездном матче 21-го тура чемпионата Словакии.

Украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте при счете 0:1. Спустя 2 минуты после появления на поле Игнатенко отметился голом, нанеся удар из-за пределов штрафной площадки. В итоге встреча завершилась ничьей 1:1.

Для Игнатенко это 3-й гол в текущем сезоне в 20 матчах за "Слован" во всех турнирах.

