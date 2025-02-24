  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Борнмут оспорит дисквалификацию Забарного
В тренде

Борнмут оспорит дисквалификацию Забарного

Наши за границей
Обновлено

Клуб подаст апелляцию

Борнмут оспорит дисквалификацию Забарного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола сообщил, что клуб подаст апелляцию относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного, которую тот получил в поединке 26-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (0:1).

Читайте также"Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко

Заба по правилам АПЛ должен пропустить три матча, однако если апелляция будет удовлетворена, , то ему удастся избежать бана.

Напомним, что в текущем сезоне В Забарный провел 28 матчей за "Борнмут" без результативных действий.Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 38 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Украинский легионер отметился красивым голом в европейском чемпионате
yellow-arrow
Ярмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
yellow-arrow
Трабзонспор с тремя украинцами в старте победил Газиантеп
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джере ло
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости