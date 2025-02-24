Борнмут оспорит дисквалификацию Забарного

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола сообщил, что клуб подаст апелляцию относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного, которую тот получил в поединке 26-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (0:1).

Заба по правилам АПЛ должен пропустить три матча, однако если апелляция будет удовлетворена, , то ему удастся избежать бана.

Напомним, что в текущем сезоне В Забарный провел 28 матчей за "Борнмут" без результативных действий.Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 38 миллионов евро.