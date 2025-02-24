Борнмут оспорит дисквалификацию Забарного
Клуб подаст апелляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола сообщил, что клуб подаст апелляцию относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного, которую тот получил в поединке 26-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (0:1).
Заба по правилам АПЛ должен пропустить три матча, однако если апелляция будет удовлетворена, , то ему удастся избежать бана.
Напомним, что в текущем сезоне В Забарный провел 28 матчей за "Борнмут" без результативных действий.Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 38 миллионов евро.
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Источник:Джере ло
Опубликовал: Михаил Черныш
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