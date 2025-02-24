В Минмолодьспорта отреагировали на допинг-скандал Мудрика

В министерство молодежи и спорта прокомментировали ситуацию с украинским вингером "Челси" Михаилом Мудриком, который сдал положительный допинг-тест.

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"Сообщаем, что сейчас в публичном пространстве нет "выводов юристов", которые можно было бы назвать объективными и комплексными.

УАФ в пределах своих полномочий сформировала состав спортивной делегации для участия в соревнованиях Лиги наций УЕФА. В нее, кроме спортсменов и тренерского состава были включены врачи, массажисты, технические работники, которые выполняли свои обязанности на основании трудовых отношений с УАФ.

В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины в пределах своих полномочий на основании соответствующего обращения УАФ своим приказом утвердило состав делегации и в установленном порядке обратилось письмом в Государственную пограничную службу Украины относительно ее выезда за границу для участия в соревнованиях.

В деятельность институтов антидопингового направления Министерство вмешиваться не имеет права, ведь это противоречит антидопинговому законодательству", - говорится в заявлении министерства на запрос журналистов.