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Как там Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч против Монцы

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Артем все еще лечится

Как там Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч против Монцы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Серии А, в котором "Рома" примет "Монцу".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард римлян Артем Довбик не попал в заявку на матч. Как сообщалось ранее, у украинца проблемы с приводящей мышцей, из-за чего он также пропустил ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2).

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Рома" - "Монца".

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