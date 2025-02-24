Как там Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч против Монцы
Артем все еще лечится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Серии А, в котором "Рома" примет "Монцу".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард римлян Артем Довбик не попал в заявку на матч. Как сообщалось ранее, у украинца проблемы с приводящей мышцей, из-за чего он также пропустил ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2).
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? La nostra formazione per #RomaMonza!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 24, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/SZg6EvCSzU
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