Как там Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч против Монцы

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Серии А, в котором "Рома" примет "Монцу".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард римлян Артем Довбик не попал в заявку на матч. Как сообщалось ранее, у украинца проблемы с приводящей мышцей, из-за чего он также пропустил ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2).