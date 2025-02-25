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Шомуродов в среднем чаще отмечается голевыми действиями, чем Довбик

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Шомуродов в среднем чаще отмечается голевыми действиями, чем Довбик

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 26-м туре Серии А "Рома" дома разгромила "Монцу" (4:0). Эльдор Шомуродов вышел в старте и уже к 32-й минуте оформил гол+пас.

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В текущем сезоне узбекский форвард записал на свой счет 7 результативных действий во всех соревнованиях, отыграв всего 757 минут. В среднем ему нужно 108 минут, чтобы забить мяч или отдать ассист.

В активе Артема Довбика 15 голевых действий и 2419 минут игрового времени. Украинцу необходима 161 минута на точный удар или передачу. Что касается других нападающих, то Алексис Салемакерс тратит 153 минуты, Пауло Дибала – 158, Стефан Эль-Шаарави – 209, Матиас Суле – 302.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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