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"Я хотел бы играть за национальную сборную": защитник ДАК 1904 - о международной карьере и варианте возвращения в УПЛ

Наши за границей

Футболист надеется еще выйти на поле в составе желто-синих

"Я хотел бы играть за национальную сборную": защитник ДАК 1904 - о международной карьере и варианте возвращения в УПЛ

Фото: DAC 1904

Новина українською

Игрок словацкого клуба ДАК 1904 Тарас Качараба рассказал, как ему живется за границей.

“Я бы хотел играть за национальную сборную, но для этого я должен играть на лучшем уровне. Было бы хорошо, будь ДАК в топ-3 команд лиги, к сожалению, пока это не так. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться этого, но мы переживаем период перемен. Сменился тренер, меняется состав команды. Однако мы потихоньку начинаем выходить на высокий уровень, и я верю, что скоро вернемся на высокую позицию”.

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“У меня еще есть контракт и сейчас я думаю только о его исполнении. Год назад были предложения от "Руха" (Хожув) и "Заглембе", но оба клуба были низко в таблице и рисковали опуститься в низшую лигу. Было конкретное предложение из Кореи за очень хорошие деньги.

В последний момент клуб из Турции сделал предложение, но оставалось три дня, чтобы принять решение не было времени. Информация о предложении от "Динамо" была правдивой. Думал о возвращении в Украину, не видел родителей 2 года. Однако ДАК не удовлетворили условия, и клубы не пришли к согласию”, – сказал Тарас.

Тарас провел в национальной сборной 4 матча, включая два спарринга.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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