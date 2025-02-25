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Сикан высказался о позиции левого вингера: Для меня это новый опыт

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Он подчеркнул, что на поле главное - приносить пользу команде

Сикан высказался о позиции левого вингера: Для меня это новый опыт

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Украинский форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан поделился мыслями после победы над "Газиантепом" (3:2) в 25-м туре чемпионата Турции.

"Это был хороший матч. Хотя погодные условия усложняли игру, важнее всего было победить. В последние минуты были неприятные моменты для наших болельщиков, но мы выиграли.

Второй пропущенный гол сделал ситуацию более сложной, однако мы должны быть сильнее и в атаке, и в обороне. Напоследок нам, возможно, не хватило концентрации, и этот аспект нужно улучшить.

Это для меня новый опыт. Раньше я не так часто играл на этой позиции [левого вингера]. Но самое главное – это приносить пользу команде. Неважно где именно я играю. С Гюнешом мы общаемся просто. Тренер объясняет, что хочет от меня видеть на поле, а я пытаюсь выполнить эти задачи.

Кубок Турции – одна из наших целей. Неважно, где мы играем – это матч, в котором мы должны победить. Мы знаем, насколько этот трофей важен для города, поэтому отдадим все силы, чтобы победить", – сказал Сикан для турецких СМИ.

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Трабзонспор (Трабзон) ФК Газиантеп Даниил Сикан
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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