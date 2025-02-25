"Не соответствует уровню клуба". Экс-игрок Наполи жестко раскритиковал Довбика

Бывший итальянский нападающий Стефан Швох высказал свое мнение относительно украинского форварда "Ромы" Артема Довбика.

"Довбик и Абрахам в "Роме"? Определенно, это был неправильный выбор. У "Ромы" нет нападающего, который бы соответствовал уровню этого клуба. Чтобы проявить себя лучше, Довбику придется играть 99% игрового времени в штрафной площадке.

Был лучшим бомбардиром Ла Лиги? Нападающий должен забивать 20 голов в течение семи сезонов, а не только единожды. Артем никогда не отличался стабильностью", – сказал он в эфире TvPlay.