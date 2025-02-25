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Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин

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Порция критики в сторону украинца

Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный журналист из Португалии Антониу Бернардину критически высказался об игре украинского голкипера лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина.

"То, что в последней встрече играл не Трубин, а Самуэл Соареш, это явный знак от Бруна Лаже не только Анатолию, но и его конкуренту. Мы видели, как Трубин демонстрировал невероятную игру в некоторых матчах, а потом были вещи, похожие на то, что он сделал во встрече с "Монако".

Для такой квалифицированной команды, как "Бенфика", которая находится на очень высоком уровне и борется за титулы, иметь вратаря с таким уровнем нестабильности — это нехорошо и тяжело.

Лаже показал Соарешу, что рассчитывает на него. Это была проверка уверенности. Соарешу придется доказать, в частности, в матче с «Брагой», что у него необходимый уровень и что он готов быть по-настоящему надежным вариантом, чтобы заменить Трубина в течение всего сезона.

Я знаю, что многие высказывались и делали множество критических замечаний в адрес Влаходимоса (экс-вратаря "Бенфики" - прим.), но правда в том, что его уровень стабильности не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Трубин", – сказал Бернардину в программе Record na Hora.

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Португалия Бенфика (Лиссабон) Журналисты Анатолий Трубин
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Источник:
Glorioso 1904
Опубликовал: Александр Бураков
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