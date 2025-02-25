  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Владсилав Кочергин во второй раз в 2025 году попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши
В тренде

Владсилав Кочергин во второй раз в 2025 году попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши

Наши за границей

Украинец отметился забитым мячом в прошлом матче

Владсилав Кочергин во второй раз в 2025 году попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 22-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.

28-летний футболист получил оценку 8,3 по итогам прошлого тура в Экстраклясе. Его гол помог команде одержать победу над "Гурником Забже" (1:0). Также экс-футболист "Днепра" и луганской "Зари" в этом поединке отдал четыре ключевые передачи, а точность его пасов в целом составила 85%. Кроме гола на его счету одна удачная попытка дриблинга, два выигранных единоборства и два перехвата.

Владсилав Кочергин во второй раз в 2025 году попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши - изображение 1

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Владислав Кочергин забил 5 голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах за "Ракув" в чемпионате Польши.

По теме
yellow-arrow
Рома вернулась к тренировкам. Что известно о состоянии Довбика?
yellow-arrow
Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
yellow-arrow
Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
Экстракласса Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости