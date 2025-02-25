Владсилав Кочергин во второй раз в 2025 году попал в символическую сборную тура в чемпионате Польши
Украинец отметился забитым мячом в прошлом матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 22-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.
28-летний футболист получил оценку 8,3 по итогам прошлого тура в Экстраклясе. Его гол помог команде одержать победу над "Гурником Забже" (1:0). Также экс-футболист "Днепра" и луганской "Зари" в этом поединке отдал четыре ключевые передачи, а точность его пасов в целом составила 85%. Кроме гола на его счету одна удачная попытка дриблинга, два выигранных единоборства и два перехвата.
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Добавим, что в этом сезоне Владислав Кочергин забил 5 голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах за "Ракув" в чемпионате Польши.
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