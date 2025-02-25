Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации

Илья Забарный пропустит три матча "Борнмута" из-за дисквалификации.

Футбольная Ассоциация отклонила апелляцию "вишен" на трехматчевую дисквалификацию украинского защитника за прямую красную карточку в игре против "Вулверхэмптона" (0:1).

Таким образом, Забарный пропустит матчи АПЛ против "Брайтона" (25 февраля) и "Тоттенхема" (девятое марта), а также поединок пятого раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (первое марта).



В нынешнем сезоне Илья принял участие в 26 матчах на клубном уровне , не отличившись результативными действиями.