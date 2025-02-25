Рома вернулась к тренировкам. Что известно о состоянии Довбика?
Украинец пропустил прошлый матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты итальянской "Ромы" вернулись к тренировкам на следующий день после матча в Серии А.
Как сообщает местное издание Il Romanista, "волки" провели первую тренировку на следующий день после поединка с "Монцой" (4:0). Известно, что не все игроки работали с командой. Артем Довбик вновь тренировался один, согласно индивидуальной программе. Украинец надеется, что он успеет восстановиться до следующего матча "джалоросси" в чемпионате. 27-летний форвард сборной Украины пропустил три последних поединка римлян во всех турнирах.
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Напомним, что в это воскресенье, 2-го марта, "Рома" сыграет дома с "Комо" в Серии А. Начало игры в 19:00.
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