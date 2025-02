Аль-Шабаб против одного из аутсайдеров. Нашлось ли место в основе Бущану?

25 февраля пройдёт матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Раедом" и "Аль-Шабабом".

Известно, что с первых минут в стартовом составе гостей появится украинский голкипер Георгий Бущан. Начало игры – в 16:10 по Киеву.

В турнирной таблице саудовской Про-лиги "Аль-Шабаб" располагается на шестом месте, "Аль-Раед" - на 16-м.

Leandrinho’s debut ????????, 11 lions ready to return with three points ???? #YallaShabab ???????? pic.twitter.com/dHvJJqsjDT