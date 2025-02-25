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Аль-Шабаб против одного из аутсайдеров. Нашлось ли место в основе Бущану?

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Без сюрпризов

Аль-Шабаб против одного из аутсайдеров. Нашлось ли место в основе Бущану?

фото из соцсетей

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

25 февраля пройдёт матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Раедом" и "Аль-Шабабом".

Известно, что с первых минут в стартовом составе гостей появится украинский голкипер Георгий Бущан. Начало игры – в 16:10 по Киеву.

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В турнирной таблице саудовской Про-лиги "Аль-Шабаб" располагается на шестом месте, "Аль-Раед" - на 16-м.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Аль-Раед (Саудовская Аравия)
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