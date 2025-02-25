Аль-Шабаб против одного из аутсайдеров. Нашлось ли место в основе Бущану?
Без сюрпризов
фото из соцсетей
25 февраля пройдёт матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Раедом" и "Аль-Шабабом".
Известно, что с первых минут в стартовом составе гостей появится украинский голкипер Георгий Бущан. Начало игры – в 16:10 по Киеву.
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В турнирной таблице саудовской Про-лиги "Аль-Шабаб" располагается на шестом месте, "Аль-Раед" - на 16-м.
Leandrinho’s debut ????????, 11 lions ready to return with three points ???? #YallaShabab ???????? pic.twitter.com/dHvJJqsjDT— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) February 25, 2025
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