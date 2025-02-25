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Sofascore оценил игру Бущана в матче против ФК Аль-Раэд

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Sofascore оценил игру Бущана в матче против ФК Аль-Раэд

instagram.com/alshababsaudifc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 февраля, "Аль-Раэд" сыграл против "Аль-Шабаб" Георгия Бущана (1:2).

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Sofascore оценил игру Георгия в 7.3.

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Бущан сделал 6 сейвов, пропустил один гол, отдал 67% точных передач и сделал 40 касаний к мячу.

Sofascore оценил игру Бущана в матче против ФК Аль-Раэд - изображение 1
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Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Аль-Раед (Саудовская Аравия)
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