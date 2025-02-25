Sofascore оценил игру Бущана в матче против ФК Аль-Раэд
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Сегодня, 25 февраля, "Аль-Раэд" сыграл против "Аль-Шабаб" Георгия Бущана (1:2).
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Sofascore оценил игру Георгия в 7.3.
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Бущан сделал 6 сейвов, пропустил один гол, отдал 67% точных передач и сделал 40 касаний к мячу.
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